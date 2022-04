VIDEO | Uomo trovato senza vita in una vecchia galleria, le immagini dalla stazione Notarbartolo

La vittima è stata identificata: si tratta di un 44enne il cui corpo è stato rinvenuto all'interno del cantiere ferroviario. Sul posto polizia e carabinieri. Il medico legale ha ispezionato il cadavere per chiarire in quali circostanze sia deceduto. Secondo le prime indicazioni l'uomo potrebbe essere morto già da alcuni giorni

Identificato l'uomo trovato morto, forse dopo giorni, in una galleria della stazione Notarbartolo. Dopo ore di indagini la polizia è riuscita a risalire all'identità di un 44enne il cui corpo era stato segnalato alle prime ore di stamattina da alcuni operai, impegnati nei lavori all'interno del cantiere del passante ferroviario. Non è chiaro in quali circostanze si trovasse il cadavere al momento dell'arrivo dei poliziotti.

Dalle prime informazioni pare che la vittima avesse una ferita alla testa. Le ipotesi sono due: potrebbe essersela procurata con una caduta, anche accidentale, o potrebbe essere stato colpito con un oggetto contudente. Non si esclude anche la pista del suicidio. Terminata l'ispezione da parte del medico legale, il pm ha disposto l'esecuzione dell'autopsia all'Istituto di medicina legale del Policlinico.