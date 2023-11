Era forse appena rientrato dalla passeggiata domenicale del pranzo quando è successo l’imprevedibile e il suo cane, un cucciolo, è rimasto incastrato tra le porte dell’ascensore. E' successo ieri pomeriggio in via Gioacchino di Marzo dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per soccorrere l’animale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il personale dei vigili del fuoco ha raccolto l’allarme lanciato dal padrone dell’animale che si trovava nell’androne di casa. Mentre attendeva, qualcuno ai piani superiori avrebbe chiamato l’ascensore. Le ante si sarebbero chiuse schiacciando l’animale che è rimasto incastrato insieme alla pettorina.

Il padrone avrebbe fatto il possibile prima di chiamare il personale del 115 arrivato con un veterinario. Le due squadre, utilizzando un divaricatore idraulico, hanno sbloccato l’ascensore liberando l’animale che però era ormai incosciente. Di fronte a quella scena straziante il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Gli animalisti dell'Aidaa: "Accertare le responsabilità"

L'Associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente ha inviato questa mattina un esposto in procura per chiedere di far luce, si legge in una nota, sulle cause e sulle eventuali responsabilità per la morte del cane. "Innanzitutto di chi era il cane e che ci faceva in quel montacarichi. E poi - scrivono - non tornano le tempistiche del fatto per questo chiediamo di verificare se vi siano delle responsabilità umane nell'atroce morte di questo cane".