Dopo la morte del cane Aron, bruciato vivo dal suo padrone martedì scorso in piazza Croci, interviene anche il sindaco, Roberto Lagalla, che preannucia che "il Comune è pronto a costituirsi parte civile in questa drammatica vicenda".

Il cane Aron non ce l'ha fatta

"La speranza di questi giorni si è spenta stanotte con la terribile notizia della morte di Aron. Non ci sono parole per descrivere un gesto totalmente folle - afferma il sindaco in una nota - provocato da una singola persona, se non esprimere la piena condanna e l'assoluta intollerabilità verso qualsiasi maltrattamento nei confronti di un animale. Per tali ragioni, il Comune è pronto a costituirsi parte civile in questa drammatica vicenda".

Lagalla inoltre rimarca come "grazie all'azione di attivisti e associazioni, oggi la sensibilità nei confronti degli animali è diversa rispetto al passato e voglio sottolineare l'impegno di chi si è prodigato per soccorrere e curare Aron, esempi da tenere a mente anche da parte delle istituzioni che devono proseguire lo sforzo a tutela degli animali".