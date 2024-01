La scienza perde uno dei suoi luminari: è morto Pietro Omodeo, padre della moderna biologia italiana

Il biologo e zoologo Pietro Omodeo, considerato uno dei padri della moderna biologia italiana e internazionale, specializzato nell'evoluzionismo e nella tassonomia degli oligocheti, è morto sabato 20 gennaio all'età di 104 anni nella sua casa di Siena, dove abitava dagli anni Novanta. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dall'Accademia dei fisiocritici di Siena, di cui era decano: nel 2011 era stato nominato socio onorario dopo esserne stato componente attivo dal 1951 al 1964 e poi di nuovo dal 2006 al 2010.

Nato a Cefalù il 27 settembre 1919, figlio del grande storico Adolfo Omodeo, Pietro Omodeo si laureò in scienze naturali all'Università di Pisa e ha insegnato biologia generale, zoologia e biogeografia, evoluzionismo, storia e critica del pensiero scientifico e storia della biologia nelle Università di Siena, Padova e Roma Tor Vergata. Ha curato le principali opere di Lamarck, Darwin e Diderot per Editori Riuniti, Utet e Feltrinelli. Dal 1969 al 1984 ha diretto la rivista "Bollettino di Zoologia" (poi Italian Journal of Zoology).

Tra i suoi libri: "Biologia" (Utet, 1977); "Development in Biohpysical Research!" (Plenum Press, 1980); "On earthworms" (Mucchi, 1983); "Creazionismo e evoluzionismo" (Laterza, 1988), "Biologia con rabbia e con amore" (Aracne, 1989); "Gli abissi del tempo" (Aracne, 2000); "Alle origini delle scienze naturali (1492-1632)" (Rubbettino, 2001); "Evoluzione della cellula. Un approccio multidisciplinare" (Ets, 2011); "Amerigo Vespucci e l'annuncio del nuovo mondo" (Artemide 2017).

La carriera accademica di Pietro Omodeo iniziò alla fine del 1945 all'Università di Napoli come assistente della cattedra di zoologia diretta da Umberto Pierantoni e poco dopo lavorò alla Stazione zoologica di Napoli occupandosi di embriologia e citologia. Ottenuto il perfezionamento in zoologia alla Scuola Normale di Pisa e la libera docenza in zoologia, nel 1949 diventa assistente a Siena della cattedra di biologia diretta da Emanuele Padoa, occupandosi di citologia, di tassonomia e di storia della biologia.

E proprio a Siena si sviluppò anche l'impegno civile di Omodeo come assessore provinciale alla cultura dal 1951 al 1955 e poi come consigliere comunale dal 1956 al 1960. Dal 1952 al 1965, in qualità di consigliere anziano, si adoperò per il potenziamento e l'ammodernamento del Policlinico di Siena e dal 1960 al 1965 fu presidente dell'Orfanotrofio San Marco.

Nella sua lunga vita Omodeo attraversò l'esperienza della seconda guerra mondiale e della prigionia in Egitto. Nel 1949 si recò a Parigi come membro della delegazione italiana del Movimento dei Partigiani della Pace. Dal presidente della Repubblica Sandro Pertini ricevette nel 1979 la medaglia d'oro di benemerito della Scuola, della Cultura e dell'Arte.

