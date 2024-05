Calcio palermitano a lutto: è morto Bino Abisso, storico dirigente

E' morto questa mattina Benedetto Abisso, per tutti "Bino", storico dirigente nel panorama calcistico palermitano. Aveva 75 anni. A stroncarlo è stato un infarto. Abisso - zio di Rosario, arbitro di Serie A - era una importante figura nell'Aiac, per cui ha ricoperto per circa 20 anni la carica di presidente. "Oggi è un giorno triste - scrivono dall'Associazione italiana allenatori calcio - per tanti anni illuminato presidente del nostro gruppo Sicilia, Abisso è stato con la sua pacatezza e conoscenza del mondo calcistico un esempio da seguire".

A ricordare Bino Abisso anche l'ex allenatore di Serie A Renzo Ulivieri. "Oggi la nostra associazione - ha commentato il presidente dell'Aiac - perde un pezzo di storia impossibile da rimpiazzare. Io perdo un amico che ha sempre aiutato tutti nelle nostre battaglie. Ci mancherà molto". Tutta l'Associazione italiana allenatori calcio con in testa il presidente Renzo Ulivieri, i vicepresidenti Giancarlo Camolese, Pierluigi Vossi e Francesco Perondi, il consiglio direttivo, il segretario nazionale Luca Perdomi e tutta la segreteria nazionale si stringono alla famiglia Abisso per questa dolorosa scomparsa.

Anche la Parmoval, storica società calcistica palermitana ha espresso il suo cordoglio: "Apprendiamo con enorme sgomento l'improvvisa scomparsa del nostro carissimo maestro Bino Abisso, autentica istituzione della nostra società Parmonval. In queste occasioni non si sa mai cosa dire e qualsiasi parole appare vuota di senso di fronte a un dolore cosi grande, ma nel dolore c'è un piccolo spazio che proveremo a riempire con la tua continua presenza nei nostri cuori. Grazie maestro per quello che ci hai insegnato, soprattutto nell'amare questi colori".

I funerali si terranno lunedì alle 10 nella parrocchia di San Vincenzo de Paoli di via dei Quartieri, nella zona di San Lorenzo.