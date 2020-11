Si sente male durante una passeggiata in bici, morto un uomo di 52 anni

Accusa un malore durante un giro in bicicletta con un gruppo di amici e muore. Un uomo di 52 anni, G.A., è deceduto questa mattina mentre si trovava lungo la strada statale 186 che collega Pioppo e Monreale, nei pressi del ristorante La botte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 ma per l’uomo, nonostante le manovre tentate per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Dopo l’ispezione da parte del medico legale la salma è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali. La vittima, un monrealese appassionato di ciclismo, lascia la moglie e una figlia.