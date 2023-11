Addio al "Signor Salvo", il barbiere che ha aperto il suo salone a tanti bambini autistici

Per i suoi bimbi speciali era semplicemente il "Signor Salvo". E il suo salone per loro era un porto sicuro dove affrontare un'esperienza banale per molti, ma difficile per alcuni: il taglio dei capelli. E' morto lunedì scorso a causa di un malore improvviso Salvo Riccobono, 57 anni, barbiere di tanti bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Il suo salone - che da oltre trent'anni si trovava in via Spagna 4, traversa di viale Strasburgo - a volte si trasformava perfino in una discoteca perché sapeva quanto il suo piccolo cliente amasse la musica.

Perché lui era così. "Un uomo gentile, genuino e dal carattere allegro - racconta Francesca Aneli, una delle psicoterapeute che spesso accompagnava i bambini a tagliare i capelli -. Salvo ha saputo conquistare la fiducia dei bambini con funzionamento autistico che per le loro difficoltà sensoriali sperimentano una grande sofferenza nel tagliarsi i capelli. Salvo è riuscito in questa impresa. Ha messo al primo posto i suoi piccoli clienti che hanno sempre avuto la massima priorità diventando un riferimento affettivo per i bambini".

Adesso sono tante le famiglie che piangono la sua scomparsa. "Ha curato ogni aspetto - continua Aneli - per far vivere ai bambini un'esperienza positiva. Il ricordo più bello rimane quello del negozio adibito a discoteca perché sapeva che al suo piccolo cliente piaceva la musica. Salvo ha lasciato per sempre il suo ricordo di persona speciale che nessuno, soprattutto i 'suoi' bimbi, dimenticherà".