Tragedia a Petralia Soprana. Un bimbo di 3 anni è morto questa mattina durante il tragitto fra la masseria in cui si trovava con la madre, in contrada San Giovanni, e l'ospedale Madonna dell'Alto dove i sanitari del 118 volevano portarlo per cercare di salvarlo. Nonostante le prime manovre rianimatorie e la corsa verso il pronto soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Petralia sotto il coordinamento della Procura di Termini.

Secondo quanto sinora ricostruito a lanciare l'allarme sarebbe stata la madre del piccolo che questa mattina, tentando di svegliare il figlio, si sarebbe resa conto che aveva gravi difficoltà a respirare. Dopo la telefonata al numero unico d'emergenza è arrivata un'ambulanza. La donna, con il bambino quasi esanime in braccio, è salita sul mezzo del 118 dove alla fine il suo corpo ha smesso di battere. Si attendono disposizioni da parte della Procura che dovrà stabilire se disporre l'autopsia.

Dalle prime informazioni è emerso che i vigili del fuoco questa mattina erano intervenuti nella masseria a seguito di una segnalazione per una fuga di gas. Le squadre del 115 hanno eseguito un sopralluogo per cercare di risalire alle cause della perdita e redigere un verbale da consegnare ai militari dell'Arma per capire se fra il problema e il decesso del bambino, originario di Gangi, ci possa essere un collegamento. (Articolo in aggiornamento)