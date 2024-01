Un ventenne è morto per le lesioni riportate in seguito a una rissa avvenuta nella notte appena trascorsa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate. Il ragazzo è deceduto all'ospedale di Partinico, dove era stato trasportato dopo i soccorsi. Indagano i carabinieri della compagnia di Partinico, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire a chi ha causato la morte del giovane. (articolo in aggiornamento)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.