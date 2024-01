VIDEO | Balestrate, giovane morto dopo una rissa in discoteca: un intero quartiere off limits per i rilievi della Scientifica

Il ventenne Francesco Bacchi, questo il nome della vittima, è deceduto all'ospedale di Partinico in seguito alle lesioni riportate dopo la lite scoppiata all'interno del locale Medusa di via Palermo e poi proseguita all'esterno. In corso le indagini dei carabinieri, che cercano tracce anche in giro per il paese. Trovate macchie di sangue davanti a due panchine