S'indaga per omicidio dopo la morte di Francesco Bacchi, il gestore della discoteca: "La rissa è avvenuta fuori"

S'indaga per omicidio dopo la rissa che ha provocato la morte di Francesco Bacchi, 20enne di Partinico, al termine di quello che doveva essere un sabato sera di divertimento. Il gestore del Medusa Dancefloor, locale che si trova in via Palermo a Balestrate, in una dichiarazione raccolta dall'Adnkronos afferma che "all'interno della discoteca non c'è stata alcuna rissa e ci sono oltre 400 persone a poterlo confermare, oltre alle 60 persone che lavorano con noi e il personale della Siae".

"E' stata una serata tranquilla - racconta - tanto è vero che alle 3 abbiamo mandato via l'ambulanza privata che teniamo sempre davanti al locale. Solo alle 3,05, quando il locale era già chiuso, abbiamo saputo quello che era successo fuori dalla discoteca, a circa 200 metri di distanza. E abbiamo dato soccorso al ragazzo. L'ambulanza è arrivata dopo circa un'ora...".

Il ragazzo è deceduto all'ospedale di Partinico, dove era stato trasportato dopo i soccorsi. La vittima si chiamava Francesco Bacchi. Era figlio di Benedetto (detto Ninì) Bacchi, il "re delle scommesse online" finito nell'inchiesta Game Over . La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per omicidio. Sono almeno otto i giovani sotto interrogatorio in queste ore. A investigare sono i carabinieri della compagnia di Partinico, delegati dal Procuratore Maurizio De Lucia e dal pm di turno Alessandro Macaluso, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire a chi ha causato la morte del giovane. Mentre la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri ha effettuato i rilievi sul posto. Per strada sono state trovate diverse tracce di sangue.

Il gestore continua a ribadire che la rissa "non è avvenuta dentro il locale ma fuori, ci sono anche le telecamere di videosorveglianza che possono testimoniarlo". Quindi aggiunge: "La discoteca ha aperto da pochissimo, era la nostra quinta serata. Non ci aspettavamo nulla di simile e siamo fortemente colpiti. La questura ci chiede dieci addetti, ieri tra uomini della sicurezza e dell'antincendio c'erano 21 persone. Ieri c'è stato un controllo del personale Siae, al quale i carabinieri possono chiedere qual era il clima dentro il locale. Non c'è stata alcuna discussione all'interno del locale: ce ne saremmo accorti. Il vero problema è legato al fatto che ci sono ragazzi che non entrano in discoteca ma che sostano tutta la serata fuori, con alcol che portano da casa o che comprano altrove. Anche perché noi non possiamo vendere alcol in vetro dopo le 23. Invece fuori ci sono bottiglioni di vino e altri alcolici”.