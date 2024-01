Ci sarebbe un fermato per il delitto avvenuto davanti alla discoteca Medusa di Balestrate al culmine di una rissa. Ad uccidere il 20enne Francesco Bacchi - figlio di Benedetto (detto Ninì), il "re delle scommesse online" - sarebbe stato un coetaneo (20 anni pure lui).

Il giovane avrebbe confessato il delitto dicendo però di non aver avuto intenzione di uccidere la vittima. Via Palermo e le strade vicine alla discoteca sono state battute palmo a palmo dai carabinieri del comando provinciale di Palermo e della compagnia di Partinico: diverse tracce di sangue sono state trovate non lontano dal luogo del delitto.