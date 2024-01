E' morto l'avvocato Santi Magazzù, entrò nel cda del Palermo e fu il legale di Zamparini

E' stato per anni un punto di riferimento per le misure di prevenzione e per il Palermo calcio. E' morto a 89 anni l'avvocato Santi Magazzù, civilista che due anni fa aveva tagliato il traguardo dei 50 anni di professione. Per l'occasione l'Ordine lo aveva premiato nel corso di una serata al Politeama con la "Toga d'Oro".

Durante l'era di Maurizio Zamparini al Palermo Calcio, aveva ricoperto il ruolo di consigliere d'amministrazione della società, oltre a essere stato anche il legale di fiducia dello stesso Zamparini in alcune vicende giudiziarie. Fino al 2022, Magazzù, ha così fatto parte della Consulta d'indirizzo del club rosanero.

Anche il sindaco Roberto Lagalla lo ricorda. "La scomparsa dell’avvocato Santi Magazzù - ha detto - lascia un grande vuoto nel foro palermitano. Un professionista serio che per oltre 50 anni è stato da esempio per diverse generazioni di avvocati. Alla sua famiglia il mio cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale".