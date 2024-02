E' morto a 78 anni l'avvocato Michele Costa, figlio del giudice ucciso dalla mafia ed ex assessore

E' morto a 78 anni l'avvocato Michele Costa, figlio del procuratore di Palermo, Gaetano Costa, ucciso dalla mafia il 6 agosto 1980, che per tutta la sua vita ha lottato perché suo padre avesse giustizia. Gaetano Costa venne ucciso mentre si trovava in via Cavour: fu il magistrato che, dopo una serie di rinunce da parte di suoi colleghi, non esitò a firmare i mandati di cattura legati all'inchiesta contro il boss Rosario Spatola ed altre 54 persone. L'avvocato Costa, nonostante la terribile perdita, ha sempre invocato il garantismo e contestato una certa gestione dei pentiti. E' stato anche assessore alla Legalità durante la sindacatura di Diego Cammarata.

Il sindaco Roberto Lagalla con un nota esprime "il mio cordoglio e quello dell'amministrazione comunale per la scomparsa dell'avvocato Michele Costa. Ha speso la sua vita per cercare la verità sull’uccisione del padre e il Comune, lo scorso anno, ha doverosamente rinnovato il ricordo del magistrato ucciso, sostituendo la targa nel luogo dell'omicidio e riportando per la prima volta che si è trattato di un delitto di mafia. Un gesto di rispetto nei confronti del giudice Costa, del figlio Michele e di tutta la sua famiglia. Il ricordo di Michele Costa va anche riportato al suo impegno per la comunità e il Comune di Palermo, di cui è stato anche assessore. Alla sua famiglia va la mia vicinanza".