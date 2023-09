E' morto l'avvocato Maurizio Gemelli, penalista e docente universitario

E' morto dopo una breve malattia l'avvocato penalista e professore universitario Maurizio Gemelli, che negli ultimi anni ha anche rappresentato il Comitato Addiopizzo come parte civile in numerosi processi per mafia ed estorsione. Avrebbe compiuto 65 anni domenica prossima (17 settembre), lascia la moglie e tre figli.

L'avvocato Gemelli nel mondo dell'avvocatura palermitana (e non solo) viene ricordato da tutti come una persona perbene, per la sua umanità e la sua gentilezza. Ha formato decine di legali. Tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello dell'Ordine degli avvocati di Palermo, di Addiopizzo, dell'associazione Avvocati penalisti palermitani, di Progetto forense che si dice "orfana di un altro suo grande fondatore", ricordando Gemelli come "un uomo gentile e d'altri tempi, giurista raffinatissimo e sempre disponibile".

Il funerale si terrà domani, sabato 16 settembre, alle 10 nella Chiesa Santa Lucia, in piazza della Pace.