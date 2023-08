E' morto l'avvocato Maurizio Argento: "Brillante e disponibile, punto di riferimento per tutta la categoria"

Garbato, preparato, brillante e disponibile, l'avvocato civilista Maurizio Argento era soprattutto un punto di riferimento per tutta la sua categoria, tanto da essere stato per molti anni consigliere dell'Ordine degli avvocati di Palermo. E' morto ieri a 61 anni, in seguito ad una malattia e ad un problema cardiaco. Lascia la moglie, avvocato pure lei, Antonella Volante, e due figli, Alice e Andrea, che svolgono la stessa professione.

Un grande vuoto per penalisti e civilisti del Foro di Palermo che hanno espresso in tantissimi il loro cordoglio anche attraverso i social, per la perdita di un grande professionista. "Maurizio Argento è stato un avvocato vero - afferma l'Ordine - che ha sempre messo a disposizione della comunità giuridica la sua altissima professionalità, con abnegazione e passione per il buon funzionamento della macchina giudiziaria. L'Avvocatura palermitana si stringe alla collega Antonella Volante e ai colleghi Alice e Andrea Argento nel dolore per la sua prematura scomparsa".

L'associazione giuridica Jus afferma che "è con profonda tristezza che piangiamo la scomparsa del nostro caro amico, socio fondatore e Past President, avvocato Maurizio Argento. La sua passione per la giustizia, la sua dedizione alla professione legale e il suo spirito guida rimarranno sempre nei nostri cuori. L'avvocato Argento è stato non solo un grande e valente avvocato, ma anche un mentore per molti di noi. Il suo contributo alla nostra associazione e alla comunità legale nel suo ruolo di consigliere dell'Ordine è incancellabile. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile, ma continueremo a onorare il suo lascito attraverso il nostro impegno costante. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in questo momento difficile, alla moglie e collega Antonella Volante e agli amati figli Alice e Andrea che proseguono la professione sulle orme di cotanto padre. Possano trovare conforto nei ricordi condivisi e nell'impatto positivo che l'avvoccato Argento ha avuto sulla vita di così tante persone. Riposa in pace, caro amico. La tua eredità vivrà attraverso tutti coloro che hai ispirato lungo il cammino.

Anche l'Aiga Palermo "si stringe alla famiglia ed agli amici per la perdita dell'avvocato Maurizio Argento, protagonista della vita forense del Foro palermitano. Maurizio sarà sempre, per tantissimi di noi, esempio di umanità e professionalità".

L'associazione "Progetto Forense" scrive che "con profondo cordoglio ci stringiamo ai familiari di Maurizio Argento che prematuramente ci ha lasciati. L'avvocato Argento lascia un grande vuoto nell'Avvocatura palermitana" e l'Agius "si stringe al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Maurizio Argento, brillante avvocato, persona perbene e protagonista per anni della politica forense palermitana. La tua scomparsa, caro Maurizio, è una grande perdita per tutta l'Avvocatura palermitana. Ad Alice, Andrea, Antonella, Claudio e tutti i familiari le nostre più sentite condoglianze".