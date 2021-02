Foro palermitano in lutto: trovato morto l'avvocato Marco Portera

"Sei andato via troppo presto". "Eri l'allegria in persona". E ancora: "Addio Marcuzzo, ci hai lasciato nel bel mezzo della notte. Mentre guardi la tv, ti addormenti e non ti svegli più? Non si fa così...". Sono solo alcuni dei tanti messaggi scritti dopo la notizia della morte di Marco Portera, avvocato del Foro di Palermo. Aveva 47 anni. Era un apprezzato avvocato penalista, lascia un figlio piccolo.

Portera è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Monreale. Secondo le prime notizie, gli amici cercavano di contattarlo da qualche giorno, non avendo però alcuna risposta. Da qui la tragica scoperta. Probabilmente è stato colto da un malore.