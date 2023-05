E' morto oggi all'età di 81 anni l'avvocato Francesco Crescimanno. Giurista di granda valore, fu parte civile in numerosi processi di mafia. Nel 2001 partecipò alla corsa per diventare sindaco di Palermo. In quelle elezioni comunali fu l'uomo su cui puntò il centrosinistra.

Era nato a Villalba (Caltanissetta) l'8 gennaio 1942, ma si trasferì a Palermo già all'età di 4 anni. Sposato, aveva quattro figli. Dall’inizio degli anni Ottanta era stato il difensore della famiglia Chinnici e della vedova Terranova, ma anche della famiglia Borsellino e della famiglia Falcone. Curiosamente Crescimanno se n'è andato nel giorno delle commemorazioni per il suo amico Falcone.