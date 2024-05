La laurea in giurisprudenza a Palermo, poi la fama a livello nazionale: morto l'avvocato Antonio Rossomando

E' morto Antonio Rossomando, uno degli avvocati penalisti più conosciuti e apprezzati in Italia. Aveva 90 anni. Laureato in giurisprudenza a Palermo nel 1956, aveva svolto la maggior parte della sua attività professionale a Torino. Fra il 2001 e il 2005 fu anche presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati torinesi, componente del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo dal 2008 al 2012 e componente del Consiglio Direttivo della Sezione Piemontese dell’A.I.D.A. (Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni)

Antonio Rossomando era il padre di Anna Rossomando, attuale vicepresidente del Senato, alla quale il presidente del Senato Ignazio La Russa dedica un post su Facebook: "Esprimo le sentite condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica per la scomparsa di Antonio Rossomando. Alla figlia Anna e alla sua famiglia giunga affettuosa vicinanza in questo momento di grande dolore".

Alle condoglianze di Ignazio La Russa si aggiugono quelle di Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d'Italia: "Sentite condoglianze alla famiglia di Antonio Rossomando, avvocato penalista tra i più noti non solo a Torino, ma in tutta Italia. Ci lascia un uomo dalla grande esperienza e professionalità. Mi stringo al dolore dei suoi cari e alla cara Anna, nostra leale avversaria in ambito politico e che anche per questo oggi abbraccio con un affetto ancora più intenso”.

fonte TorinoToday