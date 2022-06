Ballarò, un uomo trovato morto all'interno di una macchina

Un nigeriano di 39 anni è stato trovato morto stamattina all'interno di un'auto, una Peugeot, in via Martoglio, a Ballarò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, in questi minuti, sono in attesa del medico legale per accertare le cause del decesso.

Nella zona la comunità nigeriana è molto presente. Si tratta anche di una parte della città nota per lo spaccio. Negli ultimi tempi spesso i residenti hanno chiesto alla forze dell'ordine di intervenire per schiamazzi, liti di strada e musica a tutto volume ad ogni ora del giorno e della notte.

(Articolo in aggiornamento)