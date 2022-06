Piazza Giachery, uomo trovato morto in una vecchia auto parcheggiata

Nella tarda mattinata di oggi un uomo di mezza età è stato trovato morto in piazza Giachery. La persona deceduta, ancora da identificare, era seduta nel sedile lato passeggero di una vecchia Ford Ka parcheggiata in un piccolo slargo prima delle pompe di benzina, alle spalle dell’entrata della stazione metro.

A prima vista non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. Per il momento non si esclude che l'uomo possa essersi sentito male, ma neanche che possa essersi sucidato. In corso i rilievi della polizia scientifica, che sta pure acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Sul posto è atteso il medico legale per l’ispezione cadaverica, mentre sono già presenti il 118, alcune volanti e gli agenti del commissariato Libertà. La strada è stata chiusa al traffico per qualche ora, provocando non pochi disagi alla circolazione.