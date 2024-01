Non ce l'ha fatta il cane bruciato vivo in piazza Croci: Aron è morto nella notte

Non ce l'ha fatta Aron, il cane bruciato vivo in piazza Croci martedì sera: nonostante le cure in una clinica veterinaria, è morto stanotte. L'uomo di 46 anni che gli ha dato fuoco è stato denunciato, ma è libero, e il suo gesto violento ha suscitato molta rabbia e l'intervento di animalisti e di tanti cittadini, tanto da lanciare diverse petizioni per chiedere giustizia.

La storia dell'animale, attaccato ad un palo e arso vivo, ha fatto rapidamente il giro d'Italia e diverse associazioni si sono mobilitate. Era arrivato nella clinica in condizioni molto gravi e non c'erano molte possibilità che potesse salvarsi a dispetto di tutti gli sforzi. Una storia che ricorda quella di Leone, il gatto scuoiato vivo in provincia di Salerno prima di Natale e che anche lui non è sopravvissuto alle terribili ferite.

L'uomo che è stato denunciato, come aveva raccontato PalermoToday, ha rischiato il linciaggio e sono dovuti intervenire poliziotti e carabinieri: avrebbe tentato altre volte di fare del male ad altri cani. I proprietari del casolare in cui aveva trovato rifugio ieri hanno deciso di murarne l'ingresso.