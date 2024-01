Morto Armando Caravello, una vita a studiare la meccanica e riparare motori nella sua officina

Aveva iniziato sin da piccolo a studiare da autodidatta e a riparare motori, riuscendo così a trasformare una passione nella sua vita. E’ morto all’età di 81 anni Armando Caravello, titolare dell’omonima officina ora in mano alle nuove generazioni ma in passato anche presidente di Credimpresa. Lascia la moglie Emanuela e tre figlie. Il funerale sarà celebrato lunedì mattina, ore 11.15, presso la parrocchia di Santa Luisa de Marillac di via Franz Liszt.

Imprenditore stimato dai collaboratori e dagli addetti ai lavori nonché nonno amato dalle sue nipoti, Caravello è cresciuto nella zona di corso Vittorio Emanuele imparando sul campo. La sua attività si è espansa gradualmente nel tempo ed è riuscito, con il piglio da vero pioniere del settore, a portare nella sua officina, nel 1979, un marchio tedesco come quello della Volkswagen. Sotto il profilo sportivo ha partecipato alla Targa Florio e ha conquistato anche qualche medaglia come atleta di lotta greco-romana.

Negli anni in cui ha svolto la sua attività con il consorzio Fidi si è occupato anche di minori a rischio e, impiegando il proprio tempo libero, ha portato alcuni giovani dell'istituto penitenziario Malaspina nelle officine e nelle botteghe degli amici - anche il papà era un artigiano e aveva una sartoria - per permettere loro di imparare il mestiere. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nei suoi familiari, nei tanti conoscenti e anche nei suoi collaboratori per i quali era una vera "colonna".