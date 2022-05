Morto l'avvocato palermitano Antonio Todaro, per anni legale dell'Inps e amico storico di Piersanti Mattarella

Stimato cassazionista, per anni avvocato generale dell'Inps, a lungo docente universitario, impegnato in politica con l'amico Piersanti Mattarella. Una vita piena quella di Antonino Todaro, da tutti conosciuto come Antonio, morto ieri all'età di 82 anni, nella sua abitazione di Palermo.

Chi era Antonio Todaro

Laureatosi in Giurisprudenza negli anni Sessanta, Todaro, in ambito accademico, ha ricoperto i ruoli di consigliere di amministrazione dell’Opera universitaria a Palermo negli anni 1978-1980 e consigliere di amministrazione dell’Università di Palermo negli anni tra il 1992 e il 1995. Sempre negli anni Novanta è stato docente a contratto di Diritto del lavoro alla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Palermo negli anni Novanta. Ha avuto cattedre anche a Giurisprudenza al'Università di Tor Vergata e alla Luiss, entrambe a Roma, negli anni Duemila.

L'Inps, la Sacis, Banca Nuova

Proprio nella capitale, il legale è stato responsabile nazionale dell'avvocatura dell'Inps tra il 1999 e il 2006. Todaro è stato anche giudice presso la Commissione Tributaria regionale della Sicilia dal 1980 al 2014 e giudice applicato alla Commissione tributaria centrale presso la Regione Sicilia sino al 2014. Tra il 1992 e il 2004 è stato sindaco presso il Cda della Sacis spa, società per azioni per la commercializzazione dei prodotti della Rai. E' stato inoltre componente, a partire dal 1980, e presidente, nel 2011, della Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel Distretto della Corte di Appello di Palermo. Tra il 2014 e il 2016 ha fatto parte del Cda di Banca Nuova.

L'impegno in politica

Indimenticabile anche l'esperienza politica al fianco di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980, al quale Todaro scattò anche una celebre immagine che ritrae il fratello dell'attuale presidente della Repubblica al telefono. Todaro e Mattarella, come riporta un articolo dell'Adnkronos pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario dell'omicidio Mattarella, si conobbero tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta. "Io mi stavo laureando - raccontò in quell'occasione l'avvocato Todaro - e Piersanti era l'assistente di Salvatore Orlando Cascio (padre di Leoluca Orlando, ndr) in Diritto privato. Ma i rapporti si intensificarono dieci anni dopo, quando lui iniziò il suo impegno in politica". E così nacque negli anni Settanta, su iniziativa di Piersanti Mattarella, il 'Gruppo Politica', che vide tra i vertici proprio lo stesso Todaro. "Io avevo la certezza che dopo la morte di Piersanti, Sergio avrebbe fatto politica aveva talento", ha detto più di recente Todaro in una delle sue ultime interviste.

Il ricordo sui social

Anche sui social, l'avvocato Todaro viene ricordato per la sua preparazione e per lo spessore della sua persona. "Un grande uomo, un bravissimo avvocato ed il migliore coordinatore generale dell’avvocatura Inps che ho conosciuto. Un grande affettuoso amico che possiamo onorare mettendo in pratica ogni giorno i suoi insegnamenti di uomo e di avvocato. Grazie Antonio", è l'omaggio su Facebook di Giuseppe Trippa, per anni collega di Todaro all'istituto nazionale di previdenza sociale.