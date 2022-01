Morto Antonio Martorana, fondatore della sanitaria Baby: "Imprenditore visionario"

Il fondatore della sanitaria Baby di via del Bersagliere, Antonio Martorana, è morto all'età di 89 anni. Nel 1964 aveva fondato la ditta di prodotti sanitari e per l'infanzia, oggi gestito dai figli.

Martorana viene ricordato anche con un post sulla pagina Facebook del punto vendita. "Comunichiamo ai nostri clienti che domani mattina (martedì 18 gennaio, ndr), i negozi resteranno chiusi per lutto per la perdita del fondatore Antonio Martorana, imprenditore visionario e innovativo che già nel 1964 inventò per la prima volta la sanitaria. Ringraziamo tutti coloro che hanno pregato e hanno espresso il loro sostegno alla famiglia Martorana. Porteremo avanti con orgoglio i valori dell'azienda. Il funerale si svolgerà di mattina. Riapriremo il pomeriggio alle 16 fino alle 20".