Bagheria, morto Antonio Martorana: fu assessore comunale

E’ morto a 95 anni, Antonio Martorana, consigliere comunale ed assessore al Comune di Bagheria negli anni ’60. Martorana è stato ricordato dall'amministrazione bagherese attraverso una nota. "Antonio - si legge - da giovane lavorava come falegname, mentre negli anni ’70 fu tra i fondatori della prima ” Coop” di consumatori a Bagheria. Alla moglie, ai figli Francesca e Adamo, ex dipendenti comunali in pensione, e Vincenzo arriva il cordoglio del sindaco Filippo Maria Tripoli, della Giunta, del presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino, dei consiglieri e di tutti i dipendenti comunali".