E' morto il professore Antonio Giordano, ex preside del liceo Galileo Galilei

"Ancora mi ricordo quando dagli altoparlanti del Galilei lui esordiva così: 'Buongiorno, parla il preside'". E' solo uno dei tantissimi messaggi che ricordano in questo modo il professore Antonio Giordano, morto nelle scorse ore. L'ex preside del liceo scientifico Galileo Galilei (negli anni Novanta) non era solo un docente. Era qualcosa di più. Ovvero: scrittore, giornalista, drammaturgo e grande appassionato di teatro. Giordano si è spento ieri. E' stato medaglia d’Oro per la Scuola, per la Cultura e per l’Arte, conferita dal presidente della Repubblica.

Giordano aveva insegnato per un periodo drammaturgia all'università. Aveva frequentato inoltre il Conservatorio di Musica di Palermo, impegnandosi poi nelle avanguardie teatrali come attore e come autore e scritto e rappresentato parecchie pièces, sia di teatro tradizionale sia di avanguardia.

I suoi ex ragazzi del Galilei lo hanno ricordato con numerosi messaggi. "La sua passione per il teatro trasudava anche quando faceva i cazziatoni agli studenti. Aveva un'aria molto severa ma in realtà era una persona di buon cuore. Mi dispiace tanto", scrive uno di loro. E ancora: "Ho dei ricordi indelebili del laboratorio di teatro. Era così appassionato e trasmetteva quella passione a tutti noi". Il funerale di Antonio Giordano si svolgerà domani mattina alle 9,30, nella chiesa Sant'Alfonso Dei Liguori piazza Uditore.