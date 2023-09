Le Madonie piangono l'ingegnere prof, è morto Antonio Curione

Alimena, ma un po' tutti i madoniti che lo conoscevano piangono la scomparsa dell’ingegnere Antonio Curione, morto lo scorso venerdì a 71 anni. Nato il 13 settembre 1952 ad Alimena, dopo l’abilitazione alla professione nei primi anni Ottanta, ha iniziato a dedicarsi all’insegnamento nelle Petralie e in altri comuni del territorio per poi arrivare al Geometra di Polizzi Generosa, dove ha insegnato Costruzioni per oltre trent’anni, al triennio, sino al pensionamento avvenuto qualche anno fa.

Zelante e appassionato, ha esercitato contemporaneamente la libera professione. Impegnato nella vita sociale, è stato anche membro e presidente del Lions Club Madonie. Tantissimi i messaggi di profondo cordoglio, stima e affetto da parte di ex studenti, colleghi e dei tanti amici che lo ricordano come uomo e professore dal cuore grande e di intelligenza superlativa, particolarmente votato all’ascolto e fonte inesauribile di consigli e conoscenze sempre nuove. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Madre di Alimena oggi alle 15:30.