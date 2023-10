Palermitano muore a Viareggio: "Addio al bagnino più longevo"

In quel di Viareggio è stato il bagnino più longevo. Antonino ‘Antò’ Palazzolo, palermitano, è morto a 77 anni. Nella città toscana aveva trovato una discreta popolarità. Come si legge su La Nazione "dopo il matrimonio con l’inseparabile Marzia, nel 1972, Palazzolo aveva trovato lavoro come bagnino al bagno Patria, a Tonfano, senza mai abbandonare quella spiaggia fino al 2011. Muratore in inverno non ha mai fatto mancare l’affetto alla moglie, ai figli Stefano, Andrea e Michela e alle tre nipotine. La salma sarà esposta, fino a domani, alla Misericordia di Viareggio dove, nel pomeriggio (15,30) verrà eseguita la commemorazione. Il figlio Stefano lo ha ricordato così: 'Mio padre era un uomo socievole, che amava il lavoro e la famiglia'".