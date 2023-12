E' morto Antonino Petyx, padre dell'inviata di Striscia Stefania e pioniere della zootecnica

Quando assaggiò per la prima volta il pecorino con l'aggiunta di zafferano, che oggi tutti conoscono come piacentino ennese, capì che quel formaggio andava esportato perché la Sicilia sarebbe stata riconosciuta nel mondo come terra di sapori ed eccellenze. E' morto a 84 anni Antonino Petyx, pioniere palermitano della zootecnica che, da innovatore qual era, ha speso tutta una vita per gli allevatori dell'Isola. Ieri centinaia di persone sono accorse ai funerali per l'ultimo saluto nella Chiesa della Gancia.

Fu lui a creare l'Aras, l'associazione regionale allevatori siciliani che ha diretto per oltre quarant'anni: un piccolo esercito di 300 contadini che non conoscevano bene leggi e direttive, ma solo la bontà della terra e di quello che questa avrebbe potuto offrire. Padre dell'inviata di Striscia La Notizia Stefania Petyx, fu lui a creare il famoso decreto "salva sapori" che ha permesso agli allevatori di usare gli stessi strumenti che davano sapore ai formaggi siciliani. "Ma lui non era 'il padre di', sono io che sono 'la figlia di' - racconta a PalermoToday l'inviata del tg satirico - perché stiamo parlando del supereroe di quel mondo che ai tempi non aveva alcuna preparazione per affrontare l'Europa e la crescita dell'intero settore. C'era chi non capiva i contributi europei? E lui glieli spiegava. Erano contadini soli al mondo, lui li ha messi insieme capendo che uniti sarebbero stati una forza della natura".

Di origini nobiliari (suo nonno dal nome omonimo fu fatto beato per aver trasformato la sua casa in un ospedale, creando a Palermo la comunità di San Vincenzo) non abbandonò mai la sua città. "Era innamorato della compagna - racconta ancora Stefania Petyx - e degli allevatori. Capì prima di tutti che l'incalzare dell'Europa li avrebbe fatti perdere se non fossero stati squadra. Con lui il caciocavallo ragusano ha raggiunto il Dop. Ha creato i consorzi per proteggere le eccellenze della nostra tavola, per far conoscere a chiunque i migliori prodotti della Sicilia. Era come una start up del passato: a un tratto uno che ha studiato dà ordine a un mondo che non sa come orientarsi".

Petyx, da studioso e profondo conoscitore della materia, cercava sempre un modo per innovare la zootecnica e far crescere gli allevatori. "Fu lui a fargli scoprire - dice ancora la figlia - la fecondazione assistita. La Sicilia fu prima in Italia a far uso di questa tecnica grazie a lui. Inventò l'anagrafe bovina, permettendo ai veterinari di fare un censimento di tutti gli animali, un modo per esercitare un controllo, ad esempio, sulle vacche malate e migliorare così i prodotti d'allevamento. Lui è stato il cervello che non va via e resta qua. Aveva occhio e una storia familiare che gli avrebbe permesso di andare a Cambridge o a Oxford, ma è rimasto qui perché aveva una passione. Non voleva andare in pensione e, anche quando ci è andato, ha continuato a studiare fino alla fine".

E' nel personale, nell'intimità di una famiglia, che però il ricordo di Stefania Petyx si fa più dolce. "Era divertente, ironico, una vera peste. Sempre dieci passi avanti. Un ballerino fantastico, abile pescatore, la vera anima della festa. Averlo come padre però un 'incubo' - racconta sorridendo - perché vedeva sempre avanti. Era un giusto. E, infatti, andava dicendo sempre in giro che se avessero fatto malefatte avrebbe chiamato Striscia. Una volta però gliel'ho combinata io. Sotto casa nostra c'era un posto disabili, assegnato a una persona che tuttavia non c'era più. Lui dopo un po' se ne impossessò. A quel punto ho chiamato i vigili urbani che glielo hanno tolto. Si arrabbiò perché lo avevo denunciato. Gli dissi 'Ho solo fatto per come tu mi hai insegnato'. Mi sorrise e mi diede ragione. A me e a mia sorella Sabrina oggi resta questo: educazione, intelligenza e la cultura di fare bene".