"Addio guerriero": grave lutto per il futsal palermitano, è morto Antonino Guercio

Un grave lutto ha colpito il mondo del futsal palermitano. Antonino Guercio, per tutti "Tonino", volto noto nel panorama locale, è morto a 41 anni. E' stato stroncato questa mattina da un brutto male. A comunicare la notizia è stato il Palermo calcio a 5, club nel quale ha militato, con un post pubblicato su Facebook. Guercio - palermitano del Borgo Vecchio - era uno di quei giocatori che sui campi di calcetto non passavano inosservati. Tecnico, combattente, roccioso, generoso: queste erano le sue caratteristiche.

"Tonino ha perso la sua battaglia - si legge nel messaggio del Palermo calcio a 5 -. Per noi non è mai stato solo un sopraffino interprete del futsal, avversario o nostro tesserato che sia. Per noi è stato in primis un uomo, una bravissima persona alla quale ci siamo legati fin dal primo momento in cui ha varcato la soglia del Tocha Stadium".

"Abbiamo pregato per lui, abbiamo tifato per lui - scrive il Palermo calcio a 5 -. Abbiamo sperato che il suo sorriso, la sua grinta, la sua voglia di lottare avessero la meglio. Ora siamo senza parole, addolorati e distrutti dalla perdita di quello che per noi era un amico, non solo un giocatore di futsal. Ora possiamo solo stringerti alla famiglia nel dolore e nel ricordo di quella grande persona che era e che ci ha lasciato. Ciao Tonino, per sempre uno di noi”.

Tante società di futsal siciliane hanno espresso il loro cordoglio. Parole d'affetto non solo dagli ex compagni: a tributargli un saluto sono stati anche gli avversari di sempre. "Se ne va uno dei simboli del nostro sport nella città palermitana", è uno dei tanti messaggi postati sui social. E ancora: "Addio guerriero, oggi è un giorno triste". Guercio lascia la moglie e un figlio di cinque anni. I funerali si svolgeranno venerdì a Tommaso Natale.