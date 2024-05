Trovato morto nella sua auto l'imprenditore Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato

Un architetto, Angelo Onorato, 54 anni, titolare di alcuni negozi di arredamento in città, da Casa in viale Strasburgo a Rimadesio in via Villafranca, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto all'interno della sua auto, un suv nero Land Rover, nella zona di via Ugo La Malfa, nella parallela dell'A29 in direzione Trapani.

"Hanno ucciso mio marito Angelo". E' l'allarme che ha lanciato l'ex candidata sindaco alle scorse comunali e vice segretaria della Dc, Francesca Donato, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato, con cui era sposata da oltre vent'anni. I colpi di pistola, tuttavia, non sarebbero confermati.

A chiamare la polizia è stata la stessa Donato, che non avendo notizie del marito da tutta la mattina sarebbe riuscita a rintracciarlo tramite il Gps del cellulare. Una volta arrivati sul posto, gli agenti lo hanno trovato seduto lato guida. Anche alcuni passanti, una volta visto l'uomo privo di vita in macchina e ricoperto di sangue, avrebbero chiamato il 112.