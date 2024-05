Il marito dell'eurodeputata trovato morto: prende sempre più corpo l'ipotesi del suicidio

A dispetto dell'inchiesta aperta formalmente per omicidio, che serve soprattutto agli investigatori per poter far tutti gli accertamenti necessari, prende sempre più piede la pista del suicidio in relazione alla morte dell'imprenditore Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita sabato pomeriggio nella sua macchina in una parallela di viale Regione Siciliana. A sciogliere gli ultimi dubbi sarà l'autopsia: l'incarico ai medici legali sarà affidato oggi e l'esame potrebbe svolgersi già domani.

Le telecamere escludono la presenza di altri mezzi

In base alle prime indagini svolte dalla squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, dalle immagini delle telecamere che inquadrano perfettamente il tratto di strada in cui è stata ritrovata l'auto di Onorato nessun mezzo si avvicinerebbe e accosterebbe al suo Suv in orari compatibili con un ipotetico delitto. Resterebbe in piedi la possibilità che chi avrebbe eventualmente ucciso l'imprenditore fosse già in macchina con lui, ma allora avrebbe dovuto fuggire a piedi. Neanche di questo però ci sarebbe traccia nelle immagini riprese nella zona.

La lettera, l'amore per la moglie e le aziende sane

Non solo. L'imprenditore qualche mese fa ha consegnato una lettera a un avvocato di sua conoscenza, un documento in cui si limiterebbe a manifestare il suo amore per la moglie. Non sono chiari i motivi di un tale gesto, ma di certo nel documento non parlerebbe di altre persone né indicherebbe qualcuno da cercare nel caso in cui gli fosse successo qualcosa. Inoltre, come appurato dagli inquirenti, le aziende di Onorato sarebbero sanissime e non vi sarebbero tracce di debiti, crediti non riscossi e altri problemi economici. Al vaglio ci sono naturalmente anche le ultime comunicazioni dell'imprenditore, sulle quali al momento però non trapela nulla.

"Nessun segno di colluttazione e di resistenza"

A rinsaldare la tesi del suicidio è anche il fatto che da una prima ispezione non risultano segni di colluttazione nella macchina di Onorato né sul suo corpo sono stati ritrovati segni che possano far pensare a una qualche forma di resistenza rispetto a chi lo avrebbe aggredito e gli avrebbe ipoteticamente stretto una fascetta al collo per soffocarlo. E' obiettivamente difficile immaginare che l'uomo non abbia cercato in alcun modo di difendersi. Ma sarà appunto l'autopsia a chiarire definitivamente questi aspetti.

La famiglia: "Non si è ucciso, è stato un omicidio"

L'avvocato Vincenzo Lo Re, che è stato incaricato da Francesca Donato (che attraverso i social ha invitato tutti a non strumentalizzare la tragedia), in una nota diramata ieri sera ha fatto sapere che la famiglia non crede alla tesi del suicidio e pensa invece che Onorato sia stato assassinato. PalermoToday ha ripetutamente tentato di mettersi in contatto con il legale per cercare di capire quali siano gli elementi sui quali si basa questa convinzione, ma senza ottenere una risposta.