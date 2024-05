La morte di Angelo Onorato, la famiglia: "Se non è stato ucciso, qualcuno l'ha spinto a farla finita"

La famiglia dell'imprenditore Angelo Onorato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo nel suo Suv, lungo la bretella di viale Regione Siciliana sabato pomeriggio, non crede all'ipotesi che, giorno dopo giorno, prende invece sempre più corpo, cioè quella del suicidio. Per la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato, che si è affidata all'avvocato Vincenzo Lo Re, l'uomo non può essersi ucciso. E se non è stato un omicidio, la pista - secondo i parenti - potrebbe essere quella di un'istigazione al suicidio: Onorato sarebbe stato quindi comunque spinto da qualcuno a togliersi la vita, gesto che altrimenti non avrebbe avuto motivo di compiere.

Ad alimentare questa tesi non sono però elementi chiari e nitidi, ma piuttosto un contesto di preoccupazioni che l'imprenditore avrebbe avuto, legate a non meglio precisate minacce. La famiglia non è in grado di indicare nessuno nello specifico come ipotetico responsabile (ma si scarterebbe comunque la pista della criminalità organizzata) e neppure di definire meglio un movente, ma vuole che - senza speculazioni su una tragedia - vengano fatti tutti gli accertamenti per arrivare ad una risposta certa su un gesto apparentemente inspiegabile.

Gli elementi raccolti finora dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Ennio Petrigni, che coordinano le indagini della squadra mobile, vanno però in una direzione diversa rispetto a quella indicata dalla famiglia. Le telecamere vicine al luogo in cui è stato ritrovato il cadavere di Onorato, negli orari compatibili con un ipotetico omicidio, non hanno ripreso nessun mezzo accostarsi al suo né tantomeno persone allontanarsi a piedi. Come è emerso poi dall'autopsia, non ci sarebbe alcun segno di violenza sul corpo di Onorato né di resistenza e, obiettivamente, è difficile pensare che - se si è trattato di un'aggressione - l'imprenditore si sia lasciato stringere una fascetta al collo e strangolare senza provare a difendersi per semplice istinto di sopravvivenza. Si attende comunque l'esito degli esami tossicologici e anche quelli sulla stessa fascetta per verificare le impronte e le tracce di dna. C'è poi la lettera di cui si è tanto parlato, consegnata qualche mese fa a un avvocato da Onorato, ma che conterrebbe soltanto manifestazioni di amore per la moglie. Senza riferimenti ad altre persone.

Ciò che è comune alle due ipotesi, quella degli inquirenti e quella della famiglia, è al momento la mancanza di un movente: se l'imprenditore è stato ucciso, perché? Se si è tolto la vita, perché? La Procura tende ad escludere comunque la pista economica perché le aziende di Onorato sarebbero state sane e non sarebbero stati evidenziati gravi problemi legati a debiti o crediti. Si stanno vagliando telefonate e contatti dell'uomo prima di morire, ma finora non sarebbe emerso nulla di decisivo per le indagini. Intanto, dopo l'autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia e domani a mezzogiorno in Cattedrale si terranno i funerali.