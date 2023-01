Cinisi e Terrasini piangono la morte di Angelo Micale: "Addio, caro amico di tutti"

"Speravamo che questa brutta notizia non arrivasse mai. Purtroppo ci arrendiamo alla amarezza della vita". Con queste parole Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, commenta la morte di Angelo Micale, ausiliare del traffico a Palermo. L'uomo si è spento a 47 anni ed era molto conosciuto tra Terrasini e Cinisi. La notizia ha scosso le due comunità.

Micale era stato colpito da un ictus qualche giorno prima di Natale. "Tanti sono i ricordi belli - dice Maniaci - di serate spensierate, di una gioventù dove il valore dell’amicizia era vero, disinteressato, di ragazzi che si divertivano in allegria e serenità, dalla piazza di Terrasini così come al “chioschietto” di Cinisi. Ciao Angelo, caro amico di tutti. Riposa in pace adesso e alla famiglia, al fratello Domenico, agli amici tutti, vadano le nostre sentite condoglianze". I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa madre di Cinisi.

Il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, lo ha voluto ricordare con un post su Facebook: “Con Angelo Micale - scrive il primo cittadino - da ragazzino giocavo a pallone alla ‘Villetta dei Carabinieri’. Indimenticabili momenti di spensieratezza oggi resi tristi dalla notizia della sua scomparsa. Abbiamo perso una persona veramente buona, dall'animo gentile e sempre pronto a regalarti un affettuoso sorriso”.