Lutto al Giornale di Sicilia, è morto il giornalista Angelo Meli

Col suo inseparabile Vespone, ogni mattina raggiungeva via Lincoln da oltre trent'anni. Fino a ieri, Angelo Meli, 61 anni, storico redattore del Giornale di Sicilia, ha ripetuto il rituale. Fino a poche ore prima della tragedia era al lavoro, al telefono con i colleghi che dovevano consegnare i pezzi per il quotidiano che sarebbe uscito oggi in edicola. Nella notte la morte improvvisa per un infarto, che ha lasciato tutti i colleghi della redazione e della città senza parole. I funerali si svolgeranno domani mattina a Canicattì.

Originario di Campobello di Licata, dopo qualche anno Canicattì diventa la sua casa. Meli ha iniziato a muovere i primi passi come cronista nella cronaca locale. Negli anni Ottanta nell'Agrigentino è già una firma. Poi la crescita, il trasferimento a Palermo e l'approdo al Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs nel '91. Inizia a occuparsi di temi legati all'economia: sue alcune delle rubriche di successo del giornale come "Il lavoro che c'è". A oggi era uno dei pochi giornalisti economici rimasto a Palermo e in Sicilia.

Si laurea in Scienze della Comunicazione mentre già lavorava per il giornale, perché credeva fosse un tassello importante per la sua carriera. Al fianco dell'ex caposervizio dell'Economia Natale Conti (di cui era allievo) ha seguito per anni il Notiziario. Poi il cambiamento del giornalismo, il progressivo passaggio dalla carta stampata al web e la nuova avventura anche con Gds.it.

Da sempre al fianco dei giovani cronisti, di cui ha seguito personalmente la formazione e la crescita professionale, Meli per un breve periodo è stato direttore responsabile di Ateneonline, il giornale dell'università di Palermo, e anche coordinatore della rivista del Centro Pio La Torre "A Sud d'Europa". L'Ordine dei giornalisti di Sicilia si unisce al cordoglio per la perdita di un collega stimato.

La redazione di PalermoToday, ricordandolo con affetto, si stringe attorno alla famiglia di Angelo e ai colleghi del Giornale di Sicilia