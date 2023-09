L'addio al giornalista Angelo Meli, il centro Pio La Torre: "Borsa di studio e luogo pubblico a lui intitolati"

"Come Centro studi Pio La Torre proporremmo una borsa di studi dedicata all'impegno e al lavoro di Angelo Meli e chiediamo, formalmente, al consiglio e alla giunta comunale di Canicattì di dedicare un luogo pubblico alla memoria di Angelo Meli. Perché lo ha meritato". Lo ha chiesto, commuovendosi, al cimitero di Canicattì dove è stata portata l'urna delle spoglie del giornalista canicattinese-palermitano, Vito Lo Monaco, fondatore del Centro studi Pio La Torre e storico dirigente politico del Pci.

Meli, redattore del Giornale di Sicilia, è morto nella notte tra giovedì e venerdi: a stroncarlo, all'età di 61 anni, è stato un infarto. Oggi, dopo la cremazione al cimitero di Delia, dove Angelo è stato "abbracciato" da centinaia di familiari (a cominciare dalla moglie Maria Rita), amici e colleghi, tutti commossi, l'urna è stata traslata al cimitero di Canicattì per l'ultimo saluto. Alla commemorazione, oltre al direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, erano presenti numerosi colleghi della redazione di Palermo, anche quelli già pensionati.

"Sarà difficile da oggi camminare senza quella luce. Ci mancherà la sua filosofia di vita, lui mi diceva sempre: 'Quando piove c'è cu bistimia e c'è cu canta. Io canto sotto la pioggia!'. - ha ricordato il giornalista Dario Cirrincione - . Lui mi diceva sempre: 'Io non ho figli, ho tanti nipoti comu a tia!'. E' essenziale stringerci attorno a Vito, a Maria Rita per continuare quello che Angelo voleva continuare a fare. Ci impegniamo per sostenere la borsa di studio e un luogo pubblico intestato ad Angelo Meli perché, passando, qualcuno possa chiedersi chi è stato tutti questi amici intorno, questa rete, visto che gli è stata dedicata una borsa di studio e un luogo pubblico".