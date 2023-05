Tragedia alla Maratonina di Terrasini, muore un podista palermitano

Doveva essere una festa dello sport, si è trasformata in una tragedia. Un podista palermitano di 62 anni, Angelo Falletta, è morto oggi durante la maratonina di Terrasini.

L'uomo è caduto subito dopo il via alla gara, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Subito dopo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso di Partinico. Nonostante i tentativi dei medici, il cuore del podista ha smesso di battere. Da stabilire ancora la causa esatta del decesso.

"Vogliamo stringerci al dolore dei familiari, degli amici sportivi di Angelo Falletta. Possa andare a loro il cordoglio della nostra comunità, questa è una delle notizie che non vorremmo mai dare e commentare", ha scritto il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, su Facebook. "Posso solo dire - ha aggiunto Maniaci - che sono stato testimone oculare al momento che il signor Falletta si è sentito male, proprio nei primi minuti di gara, e i soccorsi con personale sanitario specializzato sono stati immediati. Rimandiamo le premiazioni e ci stringiamo al dolore dei familiari e degli organizzatori".

Oltre che negli ambienti del running palermitano, Falletta era molto conosciuto come tifoso del Palermo. "Oggi per la Palermo Ultras è una giornata triste. Ci è appena giunta la triste notizia della morte di Angelo Falletta. Per ciò che hai rappresentato e per il rispetto che meriti. Che la terra ti sia lieve. I Warriors si stringono al dolore della famiglia", si legge in un post dei Warriors Ultras Palermo su Facebook.