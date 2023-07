Morto a 70 anni il giornalista Andrea Purgatori: cercò la verità su Ustica e sulle stragi degli anni '90

Andrea Purgatori è l'essenza del giornalismo, l'incarnazione di ciò che vuol dire fare il cronista, ovvero cercare, scavare, non accontentarsi delle risposte ufficiali, verificare e, con correttezza, tentare di raccontare la realtà nella maniera più veritiera possibile. Si è spento improvvisamente oggi, a 70 anni. A stroncarlo, come riferito dai figli, sarebbe stata una "malattia fulminante". A lungo firma del Corriere della Sera e di grandi inchieste sul terrorismo e la criminalità, ma anche sceneggiatore e autore (suo è per esempio "Fortapasc" sulla vita del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla Camorra) e da qualche anno conduttore del programma di La7 "Atlantide".

Il nome e la firma di Purgatori sono strettamente legati alla Sicilia, soprattutto in relazione alla strage di Ustica: nel 1980 fu proprio lui, da giovane cronista del Corsera, a scoprire le falle nella ricostruzione ufficiale secondo cui il DC-9 dell'Itavia si fosse inabissato vicino all'isola con 81 passeggeri in seguito ad un "cedimento strutturale" e poi per una bomba sistemata nel bagno del velivolo (il water fu ritrovato intatto). Grazie ai suoi scoop prese piede invece l'ipotesi di una battaglia nei cieli italiani, di un missile e di una collisione tra aerei. Un caso - come tanti che costellano la recente storia del nostro Paese - fatto di depistaggi e di verità ancora oggi negate nonostante gli oltre quattro decenni trascorsi. La ricerca della verità su Ustica ha ispirato peraltro anche un film di Marco Risi, "Il muro di gomma", che racconta proprio il lavoro giornalistico di Purgatori sulla vicenda.

Il cronista ha approfondito anche altri temi legati alla Sicilia, come i misteri legati alle stragi del 1992 e 1993, tanto che stasera - in occasione del trentunesimo anniversario dell'eccidio di via D'Amelio - è in programma alle 21.15 su La7 una puntata speciale di "Atlantide" sull'argomento.

Purgatori, con grande disponibilità, ha anche contribuito a cercare di formare giovani aspiranti giornalisti, partecipando ai corsi organizzati dall'Ordine per la preparazione degli esami di abilitazione professionale. Alla mano - seppure considerato come una specie di figura mitologica da chi ha frequentato quelle lezioni - ribadiva sempre la necessità di rispettare le regole deontologiche, parte integrante della professione. Sottolineava come, quando si occupò della strage di Ustica, si fosse sempre presentato come cronista, anche negli uffici dell'Aeronautica, come non si fosse infiltrato segretamente e come non avesse scoperto parte della verità travestito o di nascosto, ma con la trasparenza e la correttezza che ogni giornalista è tenuto ad avere con le proprie fonti. Rimarcava che certamente questo aveva reso il suo lavoro molto più complicato, ma non gli aveva comunque impedito di arrivare alla fine alle risposte che cercava. Confermate dopo anni anche da diverse sentenze.