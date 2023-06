Addio al "re del polpo bollito di corso Olivuzza", è morto il pescivendolo Andrea Calcagno

Lo conoscevano come "il re del pesce di corso Olivuzza", perché lì ha iniziato a vendere polpo bollito che era ancora un bambino. E' morto a 78 anni Andrea Calcagno, storico commerciante e titolare dell'omonima pescheria in via Re Federico, all'angolo con corso Finocchiaro Aprile (conosciuto anche col vecchio nome di corso Olivuzza), alla Zisa.

Pescivendolo da generazioni, Calcagno era un'istituzione della zona e non solo. Nato in via Pietro Ranzano, il cosiddetto "vicolo chiuso", ha iniziato a vendere pesce per strada sin da piccolo, fino al '69 quando in via Re Federico, ad angolo con corso Finocchiaro Aprile, ha aperto la storica pescheria.

Ora sono in tanti a piangere quel commerciante che si fece conoscere in tutta la città per la qualità del suo pesce. Oggi l'attività è portata avanti dai figli Felice, Antonio e Anna: "Un padre modello per noi - raccontano - che ha speso la sua vita per la sua famiglia e per il suo amato lavoro, che non ha mai abbandonato".