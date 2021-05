Si sente male mentre passeggia: 74enne muore in via Pitrè

Tragedia in via Pitrè. Un uomo di 74 anni è morto oggi pomeriggio mentre camminava per fare rientro a casa. A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenute due pattuglie di polizia e un’ambulanza del 118. Per lui però non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato coperto con un telo in attesa che venisse autorizzata la restituzione della salma per la celebrazione dei funerali.