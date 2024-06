E' morto Alberto Monaco, architetto e figlio del presidente dell'Ordine Iano: aveva 52 anni

E' morto ieri l'architetto Alberto Monaco, 52 anni, figlio del presidente dell'Ordine degli architetti di Palermo, Iano Monaco. E' quanto si apprende da un post firmato dal Consiglio dell’Ordine degli architetti di Palermo e da tutti i dipendenti. "Ci stringiamo in un affettuoso e tenero ricordo di Alberto, figlio del nostro presidente Iano Monaco, prematuramente scomparso. Un forte abbraccio a Iano, Gloria e Pierpaolo. Perdiamo un amico e un vero architetto".

I funerali si terranno domani, lunedì 3 giugno, alle 9, presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova, in via San Vincenzo de’ Paoli, all’Arenella.

Sui social sono centinaia i messaggi degli amici che lo ricordano per la sua umiltà e compostezza, due delle caratteristiche che lo rendevano punto di riferimento per molti. Commosso il ricordo di Luisa La Colla, architetto ed ex consigliere comunale. "Ho appena appreso della scomparsa di un amico, ci eravamo incontrati qualche mese fa, sapevo che non stesse bene. Ti ho chiesto, mi hai risposto, con il tuo consueto affabile, meraviglioso sorriso, 'dai, sono qui, non mi lamento'… Non avrei pensato di ricevere questa notizia, no davvero! Ciao Alberto Monaco, continua a sorridere in paradiso. Condoglianze a Iano Monaco e a tutta la famiglia".