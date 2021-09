Cade da un albero mentre pota i rami: morto palermitano

La vittima aveva 73 anni. E' successo questa mattina a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo

Un palermitano è morto questa mattina a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Si tratta di Giuseppe Zizzo, di 73 anni, che ha perso la vita dopo una rovinosa caduta da un albero, mentre potava i rami. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina nell'area di un'azienda con agriturismo, vicina all'abitazione del palermitano. La vittima, che da anni frequentava la zona dell'Aretino, è precipitata da un'altezza di circa sei metri. L'uomo avrebbe avuto accesso all'area esterna dell'agriturismo con piscina in quanto amico del proprietario.

Subito dopo l'accaduto, intorno alle 10,20, è stato diramato l'allarme. Sul posto, il centralino dell'emergenza urgenza della Asl ha inviato automedica e ambulanza. I sanitari hanno effettuato tutte le operazioni per cercare di rianimare il palermitano, che era incosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, verosimilmente in arresto cardiaco. Il 73enne non ha risposto alle manovre ed è morto. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del comando di Arezzo.

I carabinieri, presenti sul posto assieme alla polizia municipale di Castiglion Fiorentino, hanno richiesto l'intervento del Pisll (prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl Toscana Sud Est, ipotizzando un incidente sul lavoro: un aspetto al momento da chiarire, anche se in base alle prime risultanze degli inquirenti, l'episodio si configurerebbe come semplice incidente. Coordina le indagini la pm Elisabetta Iannelli.

foto ArezzoNotizie.it