VIDEO | Sicurezza nei cantieri, parlano mogli e mamme degli operai morti: "Siamo state lasciate sole"

A meno di un mese dalla tragedia di Casteldaccia, la Fillea Cgil ha annunciato in un'assemblea la nascita di un comitato per dare supporto legale, economico e psicologico ai familiari delle vittime del lavoro. Tra i presenti, Monica Garofalo, vedova di Giovanni Gnoffo (edile morto nel 2023 in via Ugo La Malfa) e Vincenza e Pino Taormina, genitori di Pietro, il 21enne di San Giuseppe Jato ucciso da una caduta fatale nel 2016 mentre installava pannelli pubblicitari