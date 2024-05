Strage sul lavoro a Casteldaccia, sta meglio l'operaio sopravvissuto ma la prognosi resta riservata

Migliorano le condizioni dell'operaio di 62 anni (D. V. le sue iniziali) rimasto gravemente ferito in seguito all'incidente sul lavoro con 5 morti avvenuto lunedì scorso a Casteldaccia e ricoverato in terapia intensiva nel dipartimento di Emergenza del Policlinico. I medici, diretti da Antonino Giarratano, però restano cauti e spiegano che "occorre verificare il trend delle prossime 96 ore per poter sciogliere l'attuale prognosi riservata sulla vita".

Nel bollettino rilasciato dall'ospedale universitario si legge: "Migliora la meccanica ventilatoria e il quadro neurologico conferma il trend positivo di lento recupero. Permane un elevato rischio di complicanze infettive collegato a quanto già comunicato sulla tossicità delle esalazioni di idrogeno solforato sprigionate dai liquami che hanno investito l’operaio, e anche alla condizione di immunosoppressione che interessa i pazienti in trattamento intensivo e che viene monitorata e trattata secondo linee guida".

Oggi le altre due autopsie

Intanto sono in programma per oggi, sempre al Policlinico, le autopsie sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia, due delle cinque vittime. I medici incaricati di effettuare gli esami sono Stefania Zerbo, Ginevra Malta, Erika Serena Sorrentino e Tommaso D'Anna. Ieri sono stati eseguiti gli esami autoptici sugli altri tre operai morti: Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano. I primi risultati hanno confermato che gli operai sono deceduti a causa dei polmoni ostruiti dall'idrogeno solforato, sprigionato dai liquami.

Lagalla proclama il lutto per tutti i Comuni della Città metropolitana

Intanto oggi, il sindaco metropolitano Roberto Lagalla ha proclamato il lutto cittadino nei Comuni dell'area metropolitana di Palermo per la giornata di lunedì 13 maggio, giorno in cui sarà passata esattamente una settimana dalla strage. "È stata ritenuta doverosa la proclamazione del lutto per esprimere la profonda partecipazione delle istituzioni e della comunità al dolore dei familiari delle vittime coinvolte nel tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia", dichiara Lagalla.

A Palazzo Comitini e in tutti i Comuni della provincia di Palermo saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e vicinanza alle famiglie delle vittime. Nella stessa giornata e nel corso dell'anno scolastico i dirigenti scolastici delle scuole superiori di secondo grado sono invitati a promuovere momenti di dialogo e riflessione con gli studenti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.