Morti due detenuti del carcere Pagliarelli, la Procura dispone per entrambi l'autopsia

Morti due detenuti del Pagliarelli. La Procura ha disposto l'autopsia per fare luce su entrambi i casi, registrati in poco meno di 24 ore. Si tratta di due palermitani di 37 e 48 anni. Il primo è deceduto ieri mattina, nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale in servizio nell'istituto penitenziario. Il secondo si sarebbe sentito male ieri sera, mentre si trovava nella sua cella. Dopo i primi soccorsi è intervenuta un'ambulanza che ha portato il detenuto in ospedale, dove si è spento questa mattina. A stroncarli potrebbe essere stato un infarto, ma per avere una conferma ufficiale bisognerà attendere l'esito degli esami autoptici che verranno eseguiti all'Istituto di medicina legale del Policlinico.

