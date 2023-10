Paziente morta in ospedale in Romagna, assolto primario palermitano

Assolto "perché il fatto non sussiste", il 74enne Giuseppe Re, primario palermitano e la 68enne Cinzia Castellani - imputati per l'omicidio con dolo eventuale di una loro paziente - la 78enne ravennate Rosa Calderoni - morta l'8 aprile 2014 a poche ore dal ricovero all'ospedale di Lugo. La Corte d'Assise di Ravenna ha deciso così su un caso che ha trovato spazio negli anni nella cronaca nazionale.

"Il caso in questione - si legge su rainews.it - aveva fatto da apripista alle indagini sulla 51enne ex infermiera Daniela Poggiali, a gennaio assolta in via definitiva dall'accusa di avere ucciso la 78enne con una iniezione di potassio. Ma prima della pronuncia della Cassazione di inammissibilità del ricorso della Procura Generale di Bologna, la Procura di Ravenna aveva fatto ricorso contro l'assoluzione lampo di primario e caposala pronunciata il 15 novembre 2021 dalla Corte d'Assise di Ravenna in apertura del processo sulla base della sola lettura del capo d'imputazione, ottenendo di celebrare un nuovo processo. Nell'attesa dell'udienza, l'assoluzione per Poggiali - dopo una condanna all'ergastolo in primo grado a Ravenna, due assoluzioni in appello a Bologna bocciate da altrettante Cassazioni a Roma - era però diventata definitiva dopo il terzo appello bolognese".