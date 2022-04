Termini piange Noemi, bandiere a mezz'asta per la giovane morta in un incidente stradale

E’ stato proclamato per oggi, martedì 26 aprile, il lutto cittadino per la prematura scomparsa della giovane termitana, Noemi Ficara, morta in un incidente stradale avvenuto lo scorso 23 aprile sull'autostrada A19.



L’amministrazione interpretando il dolore dell’intera comunità, con ordinanza del sindaco, ha disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli uffici pubblici della città.

"Non c’è notizia peggiore, per un sindaco, di quella della morte di una sua giovane concittadina", ha dichiarato il primo cittadino Maria Terranova. "Un brutto incidente - ha aggiunto Terranova - ha strappato la vita alla giovanissima (e bellissima) Noemi che, insieme alla cuginetta, stava rincasando a Termini. Per me è un dolore insopportabile perché mi sento profondamente legata a ogni singolo cittadino della mia Termini. A nome di tutta Termini Imerese esprimo affetto e vicinanza ai familiari".