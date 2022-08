"Non ci furono falsi e frodi nell'autopsia di Mario Biondo": archiviazione per il prof Procaccianti

Nessun falso e nessuna frode processuale: i medici legali che eseguirono la seconda autopsia sul corpo di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato impiccato nella sua casa di Madrid il 30 maggio del 2013, Paolo Procaccianti e Dario Daricello, operarono correttamente e non alterarono mai né gli esiti della perizia né alcuni reperti necessari per eseguirla. Lo ha accertato il gip Nicola Aiello che, accogliendo le tesi dell'avvocato Giovanni Di Benedetto, e come richiesto dalla stessa Procura generale, ha così archiviato il fascicolo, che era nato da una denuncia presentata il 28 gennaio del 2019 dai parenti di Biondo.

Secondo la famiglia della vittima, che non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio per la morte del giovane, in particolare, i numeri sui reperti sarebbero stati alterati (da 51/13 a 57/13) e gli accertamenti sarebbero stati così compiuti sui tessuti di un'altra persona (morta per overdose di cocaina) e non su quelli di Biondo. Al di là di ogni altro accertamento, come mette in luce il giudice nel suo provvedimento, l'altro morto sarebbe stato vittima proprio di un omicidio, che era la tesi portata avanti dalla parte civile, rappresentata dagli avvocati Carmelita Morreale e Fabio Falcone. Dunque l'eventuale scambio di reperti - oltre ad essere "grossolano", come scrive il gip, perché si sarebbe trattato di un scambio solo formale, di numeri applicati sugli speciali contenitori - avrebbe finito per andare a sostegno dell'ipotesi omicidiaria della famiglia.

"I reperti erano di Mario Biondo"

Non solo. La seconda autopsia (così come già la prima eseguita in Spagna), che aveva portato gli indagati a concludere per un suicidio, era stata seguita da una terza, effettuata sempre a Palermo e giunta alle stesse e identiche conclusioni: il medico legale, in quella circostanza, confermò che "i reperti cadaverici appartenevano a Mario Biondo". Per il gip, poi, c'è anche una spiegazione plausibile all'alterazione dei numeri: come ha spiegato il professore Procaccianti è possibile che durante le autopsie vengano utilizzate - per esigenze di velocità e per ridurre i rischi cancerogeni - le biocassettine predispote per esami precedenti e avanzate perché inutilizzate. "Non si può dunque escludere - si legge nel provvedimento di archiviazione - che durante l'autopsia di Mario Biondo fossero state utilizzate biocassettine già numerate come 51/13 e modificate in 57/13".

"Insussistente l'ipotesi di frode processuale"

I reperti al centro dell'inchiesta furono ritirati il 10 ottobre 2016 dalla dottoressa Elena Roz "senza nulla osservare e che li tenne in custodia fino all'11 gennaio del 2019". E' la stessa Roz a fornire, secondo il gip, un'ulteriore prova della correttezza dell'operato di Procaccianti e Daricello: "I vetrini erano tutti corrispondenti (nel senso che il tessuto riportato sui vetrini combaciava perfettamente con quello dei blocchetti) ed erano assolutamente integri. Può succedere che si correggano dei numeri nel corso di queste operazioni di prelievo". Per il giudice, quindi, "gli indagati non intesero sostituire i reperti cadaverici, che, infatti, come acclarato dalla consulenza Fineschi (la terza autopsia, ndr), appartenevano a Mario Biondo" e per questo l'ipotesi di frode processuale "è insussistente".

"Gli indagati non avevano alcun interesse a falsificare la perizia"

Altrettanto insussistente è il falso, in primo luogo perché, per il giudice, "è insussitente il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice ascritta agli indagati posto che costoro non avevano alcun interesse a falsificare i dati peritali". Le contesatazioni della famiglia Biondo erano legate all'esito dell'autopsia condotta da Procaccianti e Daricello, che aveva individuato - in estrema sintesi - la causa della morte del cameraman in una "asfissia per soffocamento di natura probabilmente suicida", escludendo "che nella dinamica lesiva siano intervenuti altri soggetti" e dunque un omicidio. Quest'ultima tesi, invece, era stata avvalorata da una consulenza affidata dai parenti di Biondo al professore Mario Milone.

"Nessun elemento consente di ipotizzare un omicidio"

Ci si era concentrati in particolare su un solco nel settore posteriore del collo della vittima, che per la parte civile avrebbe dimostrato uno strangolamento. In base alla perizia della Procura però questo dato sarebbe stato "arduo da ipotizzare". Così come poi aveva confermato anche la terza autopsia, disposta dalla Procura generale quando aveva avocato l'inchiesta. Il giudice afferma che "nessun elemento consente di ipotizzare le fattispecie di omicidio doloso per cui si procede né, tantomeno, di identificarne gli eventuali responsabili". Lo stesso giudice che ieri ha archiviato proprio il caso Biondo, sostenendo che il troppo tempo trascorso e la carenza delle indagini iniziali condotte in Spagna renderebbero difficile dimostrare un omicidio, anche se ne sarebbero "rintracciabili numerosi segmenti probatori".

"Errori dovuti alle cattive condizioni di conservazione del cadavere"

Nell'archiviare l'inchiesta a carico di Procaccianti e Daricello, il gip sottolinea che "pur permanendo notevoli perplessità sulla tesi suicidiaria, in contrasto con lo stato dei luoghi (assenza di caduta degli oggetti dalla libreria alla quale era appeso il cadavere di Biondo) e con la presenza dell'ematoma alla zona temporale sinistra" non ci sono elmenti per sostenere che gli indagati alterarono gli esiti dell'autopsia "ma piuttosto appare verosimile che siano stati tratti in errore a causa delle cattive condizioni di conservazione del cadavere di Biondo dovute al tempo trascorso". In realtà tra la morte di Biondo e la seconda autopsia passarono appena 7 mesi e il cadavere sarebbe stato perfettamente conservato.