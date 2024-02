La mamma morta col suo bimbo durante il parto alla Candela: altri tre medici rischiano il processo

Tre ginecologi sono già a processo, ma ora la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio anche per un chirurgo e due anestesisti che sarebbero anche loro responsabili della morte di Candida Giammona, 39 anni, deceduta assieme al figlio che stava partorendo alla clinica Candela, il 30 gennaio 2021. L'udienza preliminare per i tre è stata fissata per l'inizio di marzo davanti al gup Paolo Magro.

A chiedere il processo per il chirurgo Rocco Benenati, originario di Trapani, Alberto Miraglia e Giovanni Spinnato è stato il sostituto procuratore Giorgia Righi. Il nuovo troncone di indagine - come ha appreso PalermoToday - è nato in seguito alla richiesta di archiviazione per uno di loro, alla quale la famiglia della vittima, assistita dall'avvocato Giuseppe Incardona, si era opposta, denunciando le presunte negligenze dei tre.

Davanti al tribunale monocratico è già in corso il processo a carico dei ginecologi Laura Carlino, Salvatore Bevilacqua e Mario Genova, e i tre nuovi imputati avrebbero preso parte allo stesso intervento di urgenza avvenuto la notte del 29 gennaio nella casa di cura. Secondo l'accusa, "nonostante la gravità dell'emorragia" che avrebbe colpito Candida Giammona e la mancanza di sangue, non avrebbero sollecitato l'intervento di isterectomia (cioè di asportazione dell'utero) e il trasferimento immediato della donna in un'unità operativa di Rianimazione. Cose che con certezza - per il pm - avrebbero potuto salvarle la vita. I tre avrebbero invece "indugiato" e proseguito in un altro tipo di intervento, che si sarebbe concluso alle 4.30. Il trasferimento alla Rianimazione del Buccheri La Ferla era stato poi richiesto alle 5.52. La paziente e il suo bambino erano morti il 30 gennaio.

Candida Giammona era già madre di una bimba, nata sempre alla clinica Candela, e per la Procura non sarebbe stata seguita correttamente. La sua gravidanza non avrebbe destato nessuna preoccupazione, ma la donna non era sopravvissuta al parto - un cesareo d'urgenza - e neppure il neonato ce l'aveva fatta. In base all'esito dell'autopsia, se il parto fosse stato compiuto prima, madre e figlio avrebbero potuto salvarsi. Inoltre se la paziente dopo le gravi complicazioni fosse stata sottoposta ad un'isterectomia avrebbe potuto sopravvivere almeno lei.